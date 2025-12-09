Тысячи советских воинов перестанут считаться неизвестными солдатами

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имена 23 400 советских воинов, захороненных в Большой братской могиле на Мамаевом кургане в Волгограде, внесут до конца 2025 года в паспорт воинского захоронения, следует из ответа администрации Волгограда на обращение зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко.

"До конца 2025 года планируется внесение изменений в паспорт воинского захоронения в части внесения имен 23 400 советских воинов, захороненных в Большой братской могиле", - сказано в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что по мере установления имен павших воинов, захороненных в Большой братской могиле и в Малой братской могиле, их фамилии будут оперативно вноситься в данные паспорта воинского захоронения.

В пресс-службе депутата уточнили РИА Новости, что в ближайшее время в паспорт Большого воинского захоронения будут внесены 23 400 установленных имен защитников Сталинграда . В сообщении отмечается, что имена этих солдат долгие годы считались неизвестными, хотя архивы и поисковые материалы позволяли установить их личности.

Также в пресс-службе добавили, что работа по уточнению сведений о погибших в годы Великой Отечественной войны продолжается, по мере подтверждения архивных данных список захороненных будет расширяться, чтобы каждое имя героя было увековечено.