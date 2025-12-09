Рейтинг@Mail.ru
Тысячи советских воинов перестанут считаться неизвестными солдатами - РИА Новости, 09.12.2025
21:19 09.12.2025
Тысячи советских воинов перестанут считаться неизвестными солдатами
Тысячи советских воинов перестанут считаться неизвестными солдатами - РИА Новости, 09.12.2025
Тысячи советских воинов перестанут считаться неизвестными солдатами
Имена 23 400 советских воинов, захороненных в Большой братской могиле на Мамаевом кургане в Волгограде, внесут до конца 2025 года в паспорт воинского... РИА Новости, 09.12.2025
общество, сталинград, ольга занко
Общество, Сталинград, Ольга Занко
Тысячи советских воинов перестанут считаться неизвестными солдатами

РИА Новости: имена воинов, похороненных на Мамаевом кургане, станут известны

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк"Родина-Мать"
Родина-Мать - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
"Родина-Мать". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имена 23 400 советских воинов, захороненных в Большой братской могиле на Мамаевом кургане в Волгограде, внесут до конца 2025 года в паспорт воинского захоронения, следует из ответа администрации Волгограда на обращение зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко.
"До конца 2025 года планируется внесение изменений в паспорт воинского захоронения в части внесения имен 23 400 советских воинов, захороненных в Большой братской могиле", - сказано в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Участник обороны Сталинграда Павел Винокуров (в центре) во время церемонии закладки атомного ледокола Сталинград в Санкт-Петербурге
Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград
18 ноября, 15:45
Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград
18 ноября, 15:45
Отмечается, что по мере установления имен павших воинов, захороненных в Большой братской могиле и в Малой братской могиле, их фамилии будут оперативно вноситься в данные паспорта воинского захоронения.
В пресс-службе депутата уточнили РИА Новости, что в ближайшее время в паспорт Большого воинского захоронения будут внесены 23 400 установленных имен защитников Сталинграда. В сообщении отмечается, что имена этих солдат долгие годы считались неизвестными, хотя архивы и поисковые материалы позволяли установить их личности.
Также в пресс-службе добавили, что работа по уточнению сведений о погибших в годы Великой Отечественной войны продолжается, по мере подтверждения архивных данных список захороненных будет расширяться, чтобы каждое имя героя было увековечено.
"Конечно, это большая работа. И благодарю всех, кто к ней причастен. Теперь тысячи семей смогут поклониться своим родным героям на Мамаевом Кургане. Имена, которые долгие годы хранили архивы, будут увековечены. Это важный шаг для сохранения правды о войне и для народной памяти", - сказала Занко, слова которой приводит пресс-служба.
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Внук Руденко рассказал, как Сталина убедили отправить Паулюса в Нюрнберг
20 ноября, 05:52
 
ОбществоСталинградОльга Занко
 
 
