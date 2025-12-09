Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже оказывают помощь школьнице, пострадавшей от насилия
23:07 09.12.2025
В Воронеже оказывают помощь школьнице, пострадавшей от насилия
В Воронеже оказывают помощь школьнице, пострадавшей от насилия
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Девочке, которая могла стать жертвой насилия по делу с учителем физкультуры школы №104 Воронежа, обвиняемым в педофилии по четырём эпизодам, оказывается психологическая помощь, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина.
"Пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь", - сообщила Севергина.
Лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко рассказала РИА Новости со ссылкой на анонимные сообщения от учителей, что директор на совещании сказал, что "в школе сейчас тяжелые времена, мы должны сплотиться", и категорически запретил всем об этом говорить. По словам Левченко, детей в школе запугали и даже запретили вслух об этом говорить.
"Ну какой же из нашего Владислава Витальевича педофил? Его класс - лучший в параллели, он лучший классный руководитель! Я позвонил маме одной из девочек, и мама сказала, что он девочке замуж выйти предложил! Ну какая же это педофилия?" - цитирует она директора.
Левченко рассказала, что родители разделились "на два лагеря". Одни защищают детей и обвиняют учителя физкультуры в совращении, а другие наоборот - защищают педагога. Говорят, что общественники его оболгали, "вынесли ссор из избы и испортили репутацию школы".
"Многие обвиняют девочек, что они сами виноваты. "Вы видели, какие сейчас подростки?"… Там такие выражения непечатные, как их только не называют", - сказала лидер движения.
Она отметила, что этот учитель, по словам некоторых родителей - хороший классный руководитель и проводил много времени с детьми. У Левченко есть информация, что он с детьми распивал алкоголь и курил сигареты, в их взаимоотношениях отсутствовала субординация. Поэтому сейчас решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела по статье "вовлечение несовершеннолетних в общественно опасные действия".
Ранее лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко сообщила в соцсети "ВКонтакте", что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы №104 Воронежа. Левченко уточнила, что он не стал это отрицать, девочка тоже подтвердила факт сексуальных контактов. По словам лидера движения, в здании СК физрук позвал свою жертву замуж. После ученики этой школы, в том числе мальчики, стали писать правозащитнице с жалобами на педагога. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время.
Во вторник СУ СК России по Воронежской области сообщило, что учитель был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 134 УК РФ "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" - два эпизода, части 1 статьи 135 УК РФ "развратные действия" - два эпизода.
