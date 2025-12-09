Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 09.12.2025
11:19 09.12.2025 (обновлено: 18:15 09.12.2025)
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 09.12.2025
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии
Учителя физкультуры задержали в Воронеже по подозрению в педофилии, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 09.12.2025
происшествия, воронеж, россия, воронежская область, анна левченко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Анна Левченко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии

СК задержал в Воронеже подозреваемого в педофилии учителя физкультуры

ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. Учителя физкультуры задержали в Воронеже по подозрению в педофилии, сообщил региональный главк Следственного комитета.
Воронеже задержан мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. <…> С ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в релизе.
В СК уточнили, что задержанному вменяют два эпизода по части первой статьи 134 Уголовного кодекса ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") и еще два — по части первой статьи 135 ("Развратные действия").
По информации лидера движения "Сдай педофила" Анны Левченко, речь идет о развращении учителем физкультуры школы № 104 пятнадцатилетней девочки. Та подтвердила факт сексуальных контактов, физрук не стал это отрицать, а в здании СК он позвал свою жертву замуж. Левченко рассказала также, что получила от учеников этой школы, в том числе мальчиков, жалобы на педагога — только за последнее время его жертвами стали не менее пяти детей.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Омске священник получил срок за педофилию
9 июля, 16:12
 
ПроисшествияВоронежРоссияВоронежская областьАнна ЛевченкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
