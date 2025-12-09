В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии

ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. Учителя физкультуры задержали в Воронеже по подозрению в педофилии, сообщил региональный главк Следственного комитета.
"В Воронеже задержан мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. <…> С ним проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в релизе.
В СК уточнили, что задержанному вменяют два эпизода по части первой статьи 134 Уголовного кодекса ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") и еще два — по части первой статьи 135 ("Развратные действия").
По информации лидера движения "Сдай педофила" Анны Левченко, речь идет о развращении учителем физкультуры школы № 104 пятнадцатилетней девочки. Та подтвердила факт сексуальных контактов, физрук не стал это отрицать, а в здании СК он позвал свою жертву замуж. Левченко рассказала также, что получила от учеников этой школы, в том числе мальчиков, жалобы на педагога — только за последнее время его жертвами стали не менее пяти детей.
