Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 09.12.2025
ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики
ВСУ продолжают нести потери, в Полтавской области за неделю похоронили 18 украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
специальная военная операция на украине
полтавская область
вооруженные силы украины
полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики

в Полтавской области за неделю похоронили 18 украинских военных

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ продолжают нести потери, в Полтавской области за неделю похоронили 18 украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В украинские города еженедельно прибывают черные пакеты с трупами. Так, например, в Полтавской области за неделю похоронили 18 военнослужащих ВСУ, и это не в самом многочисленном регионе Украины", - сказал собеседник агентства.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Силовые структуры: жители Сум срывают траурные церемонии по военным ВСУ
29 сентября, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьВооруженные силы Украины
 
 
