ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики
ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики
ВСУ продолжают нести потери, в Полтавской области за неделю похоронили 18 украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.12.2025
