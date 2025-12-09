Израильские военные обстреляли мирных жителей в Сирии, сообщают СМИ

Также в социальных сетях появилось видео, на котором колонна сирийских правительственных сил проезжает мимо одного из мобильных блокпостов израильской армии в Хан-Аранаба. Сообщается, что колонна проехала беспрепятственно и никаких столкновений между сторонами не произошло.

В конце ноября израильская авиация начала наносить удары по поселению Бейт-Джан, расположенному в 50 километрах от сирийской столицы. По предварительным данным, погибли не менее 13 мирных граждан, включая женщин и детей, ранения получили 25 человек. Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джан с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.

Израиль и Сирия уже несколько месяцев ведут переговоры по соглашению о безопасности. В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала о тупике в переговорах, который связан с тем, что Израиль не готов принять требование аш-Шараа об отводе израильских войск со всех позиций, захваченных израильскими военными на юге Сирии после ухода Асада. Источники утверждают, что Израиль выведет войска с некоторых из этих позиций только в обмен на полноценное мирное соглашение с Сирией, а не на соглашение о безопасности. Однако в настоящее время такого соглашения не предвидится, отмечала гостелерадиокомпания.