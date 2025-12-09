Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные обстреляли мирных жителей в Сирии, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.12.2025
17:10 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/voennye-2060891062.html
Израильские военные обстреляли мирных жителей в Сирии, сообщают СМИ
Израильские военные обстреляли мирных жителей в Сирии, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.12.2025
Израильские военные обстреляли мирных жителей в Сирии, сообщают СМИ
Израильские военные, проводившие рейд в поселении Хан-Аранаба в провинции Кунейтра на юге Сирии, открыли огонь по местным жителям, в результате чего два... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:10:00+03:00
2025-12-09T17:10:00+03:00
Израильские военные обстреляли мирных жителей в Сирии, сообщают СМИ

Syria TV: израильские военные открыли огонь по мирным жителям на юге Сирии

Израильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Израильские военные, проводившие рейд в поселении Хан-Аранаба в провинции Кунейтра на юге Сирии, открыли огонь по местным жителям, в результате чего два человека получили ранения, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"В Хан-Аранаба провинции Кунейтра обострилась ситуация после того, как силы враждебного Израиля открыли огонь по мирным гражданам, в результате чего двое получили ранения", - передает телеканал.
По данным телеканала, израильская армия установила несколько мобильных блокпостов в Хан-Арнаба и проводит рейд.
Также в социальных сетях появилось видео, на котором колонна сирийских правительственных сил проезжает мимо одного из мобильных блокпостов израильской армии в Хан-Аранаба. Сообщается, что колонна проехала беспрепятственно и никаких столкновений между сторонами не произошло.
В конце ноября израильская авиация начала наносить удары по поселению Бейт-Джан, расположенному в 50 километрах от сирийской столицы. По предварительным данным, погибли не менее 13 мирных граждан, включая женщин и детей, ранения получили 25 человек. Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джан с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.
Израиль и Сирия уже несколько месяцев ведут переговоры по соглашению о безопасности. В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала о тупике в переговорах, который связан с тем, что Израиль не готов принять требование аш-Шараа об отводе израильских войск со всех позиций, захваченных израильскими военными на юге Сирии после ухода Асада. Источники утверждают, что Израиль выведет войска с некоторых из этих позиций только в обмен на полноценное мирное соглашение с Сирией, а не на соглашение о безопасности. Однако в настоящее время такого соглашения не предвидится, отмечала гостелерадиокомпания.
