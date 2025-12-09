В Челябинске водитель сбил детей на пешеходном переходе

ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Автомобиль "Лада Веста" во вторник сбил двух мальчиков на регулируемом пешеходном переходе в Челябинске, их доставили в больницу, сообщила пресс-служба городской ГАИ.
По данным ГАИ, авария произошла утром около дома №52 на улице 40-летия Победы.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста", мужчина 1989 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП телесные повреждения получили два пешехода: мальчики 2017 и 2018 годов рождения, которые доставлены для обследования в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Челябинска устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, уточняется в сообщении.
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
13 октября, 23:11