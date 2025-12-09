В Челябинске водитель сбил детей на пешеходном переходе

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста", мужчина 1989 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП телесные повреждения получили два пешехода: мальчики 2017 и 2018 годов рождения, которые доставлены для обследования в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.