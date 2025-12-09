Главнокомандующий ВМФ выразил надежду на изменение подхода США в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев выразил надежду на то, что новая стратегия нацбезопасности США изменит подходы страны и ее союзников, приведет к переходу от противодействия к партнерству в Арктике.