Главнокомандующий ВМФ выразил надежду на изменение подхода США в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев выразил надежду на то, что новая стратегия нацбезопасности США изменит подходы страны и ее союзников, приведет к переходу от противодействия к партнерству в Арктике.
Моисеев принимает участие в пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.
"Хотелось бы верить, что в опубликованной 6 декабря новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, несомненно, закреплены приоритеты внешней политики и обороны, которые изменят подходы самих Соединенных Штатов и их союзников. Так же кардинально, как и сама стратегия к освоению Арктики, и переходу от противодействия к партнерству", - сказал Моисеев на пленарном заседании.
