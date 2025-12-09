Рейтинг@Mail.ru
Главнокомандующий ВМФ выразил надежду на изменение подхода США в Арктике - РИА Новости, 09.12.2025
11:11 09.12.2025 (обновлено: 11:33 09.12.2025) дополняется ...
Главнокомандующий ВМФ выразил надежду на изменение подхода США в Арктике
Главнокомандующий ВМФ выразил надежду на изменение подхода США в Арктике
сша, арктика, в мире
США, Арктика, В мире

Главнокомандующий ВМФ выразил надежду на изменение подхода США в Арктике

© Фото : Минобороны РоссииАдмирал Александр Моисеев
Адмирал Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Минобороны России
Адмирал Александр Моисеев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев выразил надежду на то, что новая стратегия нацбезопасности США изменит подходы страны и ее союзников, приведет к переходу от противодействия к партнерству в Арктике.
Моисеев принимает участие в пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.
"Хотелось бы верить, что в опубликованной 6 декабря новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, несомненно, закреплены приоритеты внешней политики и обороны, которые изменят подходы самих Соединенных Штатов и их союзников. Так же кардинально, как и сама стратегия к освоению Арктики, и переходу от противодействия к партнерству", - сказал Моисеев на пленарном заседании.
