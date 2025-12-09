Рейтинг@Mail.ru
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике
11:09 09.12.2025 (обновлено: 11:33 09.12.2025)
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике
Разведывательные самолеты НАТО в последние пять лет стали на 40% чаще совершать полеты в Арктическом регионе, сообщил главнокомандующий военно-морским флотом... РИА Новости, 09.12.2025
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике

Адмирал Александр Моисеев
Адмирал Александр Моисеев
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Адмирал Александр Моисеев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Разведывательные самолеты НАТО в последние пять лет стали на 40% чаще совершать полеты в Арктическом регионе, сообщил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев.
"Значительно увеличилась интенсивность ведения разведки странами НАТО за последние также пять лет. Ежегодное количество разведывательных самолетов за этот период возросло практически на 40%", - сказал Моисеев на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россия обеспокоена наращиванием присутствия НАТО в Арктике, заявил посол
6 декабря, 08:59
 
