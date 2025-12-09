https://ria.ru/20251209/vmf-2060759271.html
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике - РИА Новости, 09.12.2025
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике
Разведывательные самолеты НАТО в последние пять лет стали на 40% чаще совершать полеты в Арктическом регионе, сообщил главнокомандующий военно-морским флотом... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:09:00+03:00
2025-12-09T11:09:00+03:00
2025-12-09T11:33:00+03:00
безопасность
вмф рф
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932268972_0:126:3137:1891_1920x0_80_0_0_95ab51eb93be879952d77e2dc2c86dab.jpg
https://ria.ru/20251206/rossija-2060261899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932268972_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_b270bf8eedd8b0de158322d3ce0caa60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вмф рф, нато, россия
Безопасность, ВМФ РФ, НАТО, Россия