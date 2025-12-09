https://ria.ru/20251209/vmf-2060758134.html
Главнокомандующий ВМФ заявил об росте числа иностранных учений в Арктике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Число иностранных учений в Арктическом регионе выросло на 40% за последние пять лет, сообщил главнокомандующий российским Военно-морским флотом Александр Моисеев.
"Для нас это является вызовом - наращивание военного присутствия сил иностранных государств в Арктическом регионе. За последние пять лет количество мероприятий подготовки войск, учений в Арктическом регионе возросло практически на 40%", - сказал Моисеев на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова.
Он добавил, что число стран-участниц и численный боевой состав формируемых группировок были существенно увеличены. Также были расширены районы и сроки проведения этих мероприятий, отметил Моисеев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума "Арктика: настоящее и будущее".