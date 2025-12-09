Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти урезают расходы на важные отрасли, рассказал политолог - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 09.12.2025 (обновлено: 15:55 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/vlasti-2060858631.html
Молдавские власти урезают расходы на важные отрасли, рассказал политолог
Молдавские власти урезают расходы на важные отрасли, рассказал политолог - РИА Новости, 09.12.2025
Молдавские власти урезают расходы на важные отрасли, рассказал политолог
Власти Молдавии анонсировали рекордные инвестиции на 2026 год, скрывая, что эти средства формируются за счет сокращения расходов на другие ключевые отрасли,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:53:00+03:00
2025-12-09T15:55:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20251202/moldavija-2059376742.html
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Молдавские власти урезают расходы на важные отрасли, рассказал политолог

Политолог Ионицэ: молдавские власти урезают расходы на ключевые отрасли

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Власти Молдавии анонсировали рекордные инвестиции на 2026 год, скрывая, что эти средства формируются за счет сокращения расходов на другие ключевые отрасли, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"Правительство заявляет, что в 2026 году капитальные инвестиции превысят 3 миллиарда леев (176 миллиардов долларов - ред.), увеличившись более чем на 55%. Власти называют это "историческим рекордом", но реального роста нет — цифры созданы искусственно", - заявил Ионицэ в эфире телеканала N4.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
2 декабря, 23:24
По его словам, речь идет скорее о бухгалтерской оптимизации, которая красиво выглядит только на бумаге.
"Мы урезаем ключевые отрасли, чтобы получить большие цифры. Рост инвестиций сформировался за счёт сокращений, например, на ремонт дорог или на субсидии фермерам. Кроме того, значительная часть инвестиций — это не новые проекты, а долги и неисполненные работы 2025 года. Когда рост создают из невыполненных проектов, нельзя говорить о рекорде", — добавляет Ионицэ.
Правительство Молдавии на заседании в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов - ред.). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала