Молдавские власти урезают расходы на важные отрасли, рассказал политолог

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Власти Молдавии анонсировали рекордные инвестиции на 2026 год, скрывая, что эти средства формируются за счет сокращения расходов на другие ключевые отрасли, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

"Правительство заявляет, что в 2026 году капитальные инвестиции превысят 3 миллиарда леев (176 миллиардов долларов - ред.), увеличившись более чем на 55%. Власти называют это "историческим рекордом", но реального роста нет — цифры созданы искусственно", - заявил Ионицэ в эфире телеканала N4.

По его словам, речь идет скорее о бухгалтерской оптимизации, которая красиво выглядит только на бумаге.

"Мы урезаем ключевые отрасли, чтобы получить большие цифры. Рост инвестиций сформировался за счёт сокращений, например, на ремонт дорог или на субсидии фермерам. Кроме того, значительная часть инвестиций — это не новые проекты, а долги и неисполненные работы 2025 года. Когда рост создают из невыполненных проектов, нельзя говорить о рекорде", — добавляет Ионицэ.

Правительство Молдавии на заседании в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов - ред.). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.