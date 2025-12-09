Мэр Кишинева обвинил власти в запугивании граждан перед зимними праздниками

КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева и один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан заявил, что уже пять лет перед началом зимних праздников власти Молдавии запугивают людей энергокризисом и требуют от местной администрации экономить на украшении столицы.

"Начиная с 2020 года - каждый раз, когда у нас начинаются зимние каникулы, - центральные власти просят нас экономить. Мы, со своей стороны, выполняем свой долг перед кишиневцами и гостями столицы". Мы просим центральные власти сделать то же самое и не пугать людей, как это происходит во время предвыборной кампании", - сказал Чебан журналистам.

Он утверждает, что власти должны брать пример с европейских городов, которые не отменили рождественскую иллюминацию. "С 2022 года и по сегодняшний день нас просят вмешаться, отключить, сделать непонятно что. Во всех европейских странах центральные власти заботятся о том, чтобы всё это (зимние праздники - ред.) было максимально организовано", — подчеркнул Чебан.

Ранее компания "Молдэлектрика" обратилась к гражданам Молдавии с призывом экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.

В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.