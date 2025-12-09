Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева обвинил власти в запугивании граждан перед зимними праздниками - РИА Новости, 09.12.2025
09:40 09.12.2025
Мэр Кишинева обвинил власти в запугивании граждан перед зимними праздниками
Мэр Кишинева обвинил власти в запугивании граждан перед зимними праздниками - РИА Новости, 09.12.2025
Мэр Кишинева обвинил власти в запугивании граждан перед зимними праздниками
Мэр Кишинева и один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан заявил, что уже пять лет перед началом зимних праздников власти Молдавии запугивают РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:40:00+03:00
2025-12-09T09:40:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
украина
ион чебан
газпром
молдавия
кишинев
украина
в мире, молдавия, кишинев, украина, ион чебан, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Ион Чебан, Газпром
Мэр Кишинева обвинил власти в запугивании граждан перед зимними праздниками

Чебан: власти Молдавии запугивают людей энергокризисом перед зимними праздниками

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева и один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан заявил, что уже пять лет перед началом зимних праздников власти Молдавии запугивают людей энергокризисом и требуют от местной администрации экономить на украшении столицы.
"Начиная с 2020 года - каждый раз, когда у нас начинаются зимние каникулы, - центральные власти просят нас экономить. Мы, со своей стороны, выполняем свой долг перед кишиневцами и гостями столицы". Мы просим центральные власти сделать то же самое и не пугать людей, как это происходит во время предвыборной кампании", - сказал Чебан журналистам.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Для властей Молдавии бизнес-интересы важнее народного блага, заявили в ГД
8 декабря, 18:27
Он утверждает, что власти должны брать пример с европейских городов, которые не отменили рождественскую иллюминацию. "С 2022 года и по сегодняшний день нас просят вмешаться, отключить, сделать непонятно что. Во всех европейских странах центральные власти заботятся о том, чтобы всё это (зимние праздники - ред.) было максимально организовано", — подчеркнул Чебан.
Ранее компания "Молдэлектрика" обратилась к гражданам Молдавии с призывом экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, электроэнергию приходится импортировать, однако сейчас вырос импорт и в соседних Украине и Румынии.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Молдавии оппозиция обвинила власти в давлении на независимость СМИ
8 декабря, 17:43
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаИон ЧебанГазпром
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
