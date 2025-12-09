https://ria.ru/20251209/vladivostok-2060706381.html
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую жителей без тепла
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую жителей без тепла - РИА Новости, 09.12.2025
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую жителей без тепла
Специалисты устранили аварию на сетях теплоснабжения, которая оставила без отопления свыше 6 тысяч жителей Владивостока, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:21:00+03:00
2025-12-09T03:21:00+03:00
2025-12-09T03:21:00+03:00
происшествия
владивосток
владивосток
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую жителей без тепла
