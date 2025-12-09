https://ria.ru/20251209/vladikavkaz-2060849918.html
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нальчика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:35:00+03:00
владикавказ
грозный
нальчик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
владикавказ
грозный
нальчик
В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нальчика сняли ограничения