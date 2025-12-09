Рейтинг@Mail.ru
15:35 09.12.2025
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
В четырех аэропортах сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нальчика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
В четырех аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нальчика сняли ограничения

Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нальчика, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"), Магас и Нальчик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, выполнявших рейсы во Владикавказ, один самолет, совершивший рейс в Грозный, и один самолет, выполнявший рейс в Нальчик.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавили в Росавиации.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ФАС выдала предупреждения трем аэропортам
5 декабря, 10:35
 
