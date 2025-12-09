Simple Group представила рейтинг лучших российских вин

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Издательство Simple Wine News, подразделение крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group, в рамках собственного рейтинга лучших российских вин представило результаты этапа сезона 2025-2026 года, посвященного игристым, всего эксперты продегустировали более 200 образцов, рассказали РИА Новости в компании.
"Во второй раз издательство Simple Wine News представляет декабрьский этап рейтинга "Лучшие российские вина", посвященный исключительно игристым. Представители редакции, входящие в специальную комиссию, продегустировали более 200 образцов классического и резервуарного метода, петнаты и даже вина, произведенные "староказачьим" способом", - рассказали в компании.
Там же отметили, что всего за год было продегустировано 206 вин, из них 104 - произведенные традиционным методом, 68 - резервуарным и 34 петната (игристые вина, сделанные по методу анцестраль).
Образцам с исключительным качеством в рейтинге присваивали 92 балла и более и три красные звезды. Винам с оценкой 90-91 балл - три звезды, 88-89 - две звезды, 86-87 баллов - одну звезду. По итогам экспертной оценки в рейтинг вошли 180 вин, уточнили эксперты.
"Одно вышло на уровень трех красных "звезд", 31 вино получило три "звезды", 85 образцов - две "звезды", 63 вина - одну "звезду", - добавили в компании.
Эксперты рейтинга поделились, что образцам часто мешает необоснованно длительная выдержка в контакте с осадком. Винам в таком стиле присуждали высокий балл, если они сохраняли индивидуальность и свежесть. Также было отмечено, что розовые вина получаются лучше белых, поскольку сохраняют больше выраженной ягодности.
