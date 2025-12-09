Рейтинг@Mail.ru
Simple Group представила рейтинг лучших российских вин - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/vino-2060732883.html
Simple Group представила рейтинг лучших российских вин
Simple Group представила рейтинг лучших российских вин - РИА Новости, 09.12.2025
Simple Group представила рейтинг лучших российских вин
Издательство Simple Wine News, подразделение крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group, в рамках собственного рейтинга лучших российских вин... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:37:00+03:00
2025-12-09T09:37:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796961084_0:785:2048:1937_1920x0_80_0_0_12d38609fa6f6a202dc8678a6dc82926.jpg
https://ria.ru/20251209/vino-2060716847.html
https://ria.ru/20251207/prodazhi-2060380527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796961084_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_b9e81607d3920a5e4ad13e6452b78a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Simple Group представила рейтинг лучших российских вин

РИА Новости: Simple Group представила рейтинг лучших российских игристых вин

© Фото : Unsplash/Ira PavlyukovichБутылка вина со штопором
Бутылка вина со штопором - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Unsplash/Ira Pavlyukovich
Бутылка вина со штопором. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Издательство Simple Wine News, подразделение крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group, в рамках собственного рейтинга лучших российских вин представило результаты этапа сезона 2025-2026 года, посвященного игристым, всего эксперты продегустировали более 200 образцов, рассказали РИА Новости в компании.
"Во второй раз издательство Simple Wine News представляет декабрьский этап рейтинга "Лучшие российские вина", посвященный исключительно игристым. Представители редакции, входящие в специальную комиссию, продегустировали более 200 образцов классического и резервуарного метода, петнаты и даже вина, произведенные "староказачьим" способом", - рассказали в компании.
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
Вчера, 06:32
Там же отметили, что всего за год было продегустировано 206 вин, из них 104 - произведенные традиционным методом, 68 - резервуарным и 34 петната (игристые вина, сделанные по методу анцестраль).
Образцам с исключительным качеством в рейтинге присваивали 92 балла и более и три красные звезды. Винам с оценкой 90-91 балл - три звезды, 88-89 - две звезды, 86-87 баллов - одну звезду. По итогам экспертной оценки в рейтинг вошли 180 вин, уточнили эксперты.
"Одно вышло на уровень трех красных "звезд", 31 вино получило три "звезды", 85 образцов - две "звезды", 63 вина - одну "звезду", - добавили в компании.
Эксперты рейтинга поделились, что образцам часто мешает необоснованно длительная выдержка в контакте с осадком. Винам в таком стиле присуждали высокий балл, если они сохраняли индивидуальность и свежесть. Также было отмечено, что розовые вина получаются лучше белых, поскольку сохраняют больше выраженной ягодности.
Производство игристого вина - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Россияне стали чаще выбирать отечественное игристое вино
7 декабря, 06:40
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала