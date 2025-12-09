Рейтинг@Mail.ru
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией
02:38 09.12.2025
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией

Охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией в России составляет 90,5%

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией в России сейчас составляет 90,5%.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Рост выявляемости ВИЧ-инфекции и проводимые мероприятия по лечению лиц с таким заболеванием привели к росту продолжительности их жизни; число лиц с выявленной ВИЧ-инфекцией выросло с 747,4 тысяч человек в 2019 году до 927,7 тысяч человек в 2024 году, охват пациентов антиретровирусной терапией составляет 90,5 процента", - говорится в документе.
Производство медикаментов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Российская компания "Промомед" готовит прорыв в борьбе с ВИЧ
