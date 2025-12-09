https://ria.ru/20251209/vich-2060703803.html
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией - РИА Новости, 09.12.2025
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ до 2030 года, в которой говорится, что охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:38:00+03:00
2025-12-09T02:38:00+03:00
2025-12-09T02:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804224200_0:241:3090:1979_1920x0_80_0_0_45271fba37c2697977196a793a56491f.jpg
https://ria.ru/20251208/vich-2060554100.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804224200_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_93772cb0ede1b45b89422e6f382eaa6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией
Охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией в России составляет 90,5%