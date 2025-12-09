В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией

"Рост выявляемости ВИЧ-инфекции и проводимые мероприятия по лечению лиц с таким заболеванием привели к росту продолжительности их жизни; число лиц с выявленной ВИЧ-инфекцией выросло с 747,4 тысяч человек в 2019 году до 927,7 тысяч человек в 2024 году, охват пациентов антиретровирусной терапией составляет 90,5 процента", - говорится в документе.