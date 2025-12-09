https://ria.ru/20251209/vezdehod-2060848783.html
На форуме в Петербурге представили инновационный вездеход
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Российский разработчик ООО "Звезда" на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" показал инновационный вездеход-амфибию с высотой колес 1,8 метра для работы в районах Крайнего Севера, передает корреспондент РИА Новости.
Вездеход "Звезда Т13" выполнен в ярко-оранжевом цвете, его длина составляет 7,5 метра, а высота колес - 1 780 миллиметров. Машина имеет 6 колес. Вездеход может перевозить до 16 человек.
Как пояснил РИА Новости представитель компании, вездеход предназначен для пассажирских перевозок в районах Крайнего Севера, однако также может быть переоборудован для другого назначения, в том числе медицинского, метеорологического или военного.
"Звезда Т13" может разгоняться до 90 километров в час, а расход топлива на 100 километров составляет 25 литров, указано на стенде.
Уточняется, что вездеход выполнен из отечественных комплектующих - более 90% узлов и агрегатов российского производства, в том числе свыше 60% - собственной разработки и изготовления.
Техника производится на заводе в Нижнем Новгороде
.
В конце октября главе Минпромторга РФ Антону Алиханову
на форуме "Российский промышленник-2025" показали отечественный вездеход-амфибию "Звезда" и снегоболотоход "Север".