На форуме в Петербурге представили инновационный вездеход - РИА Новости, 09.12.2025
15:33 09.12.2025 (обновлено: 15:38 09.12.2025)
На форуме в Петербурге представили инновационный вездеход
На форуме в Петербурге представили инновационный вездеход - РИА Новости, 09.12.2025
На форуме в Петербурге представили инновационный вездеход
Российский разработчик ООО "Звезда" на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" показал инновационный вездеход-амфибию с высотой колес 1,8 метра для... РИА Новости, 09.12.2025
нижний новгород
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
нижний новгород, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Нижний Новгород, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
На форуме в Петербурге представили инновационный вездеход

РИА Новости: на форуме в Петербурге представили инновационный вездеход-амфибию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВездеход-амфибия с высотой колес 1,8 метра для работы в районах Крайнего Севера на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге
Вездеход-амфибия с высотой колес 1,8 метра для работы в районах Крайнего Севера на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вездеход-амфибия с высотой колес 1,8 метра для работы в районах Крайнего Севера на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Российский разработчик ООО "Звезда" на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" показал инновационный вездеход-амфибию с высотой колес 1,8 метра для работы в районах Крайнего Севера, передает корреспондент РИА Новости.
Вездеход "Звезда Т13" выполнен в ярко-оранжевом цвете, его длина составляет 7,5 метра, а высота колес - 1 780 миллиметров. Машина имеет 6 колес. Вездеход может перевозить до 16 человек.
Новый зимовочный комплекс Восток в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российским полярникам удалось вырастить в Антарктиде 200 сортов овощей
22 ноября, 05:51
Как пояснил РИА Новости представитель компании, вездеход предназначен для пассажирских перевозок в районах Крайнего Севера, однако также может быть переоборудован для другого назначения, в том числе медицинского, метеорологического или военного.
"Звезда Т13" может разгоняться до 90 километров в час, а расход топлива на 100 километров составляет 25 литров, указано на стенде.
Уточняется, что вездеход выполнен из отечественных комплектующих - более 90% узлов и агрегатов российского производства, в том числе свыше 60% - собственной разработки и изготовления.
Техника производится на заводе в Нижнем Новгороде.
В конце октября главе Минпромторга РФ Антону Алиханову на форуме "Российский промышленник-2025" показали отечественный вездеход-амфибию "Звезда" и снегоболотоход "Север".
Мусор в Арктике - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Российские военные собрали 300 тонн металлолома на Новой Земле
2 октября, 06:17
 
Нижний НовгородРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
