Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны Западной Европы тайно покупают российские энергоносители, лицемерно критикуя при этом Венгрию, которая покупает их в открытую, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.