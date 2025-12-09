Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии - РИА Новости, 09.12.2025
19:57 09.12.2025
Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии
Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии - РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии
Страны Западной Европы тайно покупают российские энергоносители, лицемерно критикуя при этом Венгрию, которая покупает их в открытую, заявил венгерский министр... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
россия
западная европа
венгрия
владимир путин
петер сийярто
евросоюз
россия
западная европа
венгрия
в мире, россия, западная европа, венгрия, владимир путин, петер сийярто, евросоюз
В мире, Россия, Западная Европа, Венгрия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто обвинил лидеров ЕС в лицемерии

Сийярто: Европа лицемерно покупает российский газ и критикует при этом Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны Западной Европы тайно покупают российские энергоносители, лицемерно критикуя при этом Венгрию, которая покупает их в открытую, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"(Страны Западной Европы - ред.) лицемерны и делают то же самое, просто хотят это скрыть. Представьте себе, экспорт СПГ из России в Евросоюз побил исторический рекорд в первой половине этого года. Венгрия не покупает ни одного кубометра российского СПГ, ноль. Это значит, что его покупают западные европейцы", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RT.
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа
8 декабря, 19:56
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа
8 декабря, 19:56
По его словам, западноевропейские страны также нарастили импорт российских энергоносителей через третьи страны.
Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции Евросоюза работают "прекрасно". Министр также указывал, что Россию нельзя исключить из международной торговли, а те, кто об этом заявляют, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину, заявил Ландау
6 декабря, 19:26
ЕС потратил больше денег на российский газ, чем на Украину, заявил Ландау
6 декабря, 19:26
 
В миреРоссияЗападная ЕвропаВенгрияВладимир ПутинПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
