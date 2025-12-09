МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Страны Западной Европы тайно покупают российские энергоносители, лицемерно критикуя при этом Венгрию, которая покупает их в открытую, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"(Страны Западной Европы - ред.) лицемерны и делают то же самое, просто хотят это скрыть. Представьте себе, экспорт СПГ из России в Евросоюз побил исторический рекорд в первой половине этого года. Венгрия не покупает ни одного кубометра российского СПГ, ноль. Это значит, что его покупают западные европейцы", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RT.
По его словам, западноевропейские страны также нарастили импорт российских энергоносителей через третьи страны.
Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции Евросоюза работают "прекрасно". Министр также указывал, что Россию нельзя исключить из международной торговли, а те, кто об этом заявляют, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.