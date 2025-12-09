Рейтинг@Mail.ru
При действующей администрации проблем у АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
14:17 09.12.2025 (обновлено: 14:19 09.12.2025)
При действующей администрации проблем у АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
Пока текущая администрация Венгрии находится у власти, никаких проблем для АЭС "Пакш-2" нет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
в мире, венгрия, аэс "пакш-2", будапешт, сша, петер сийярто
В мире, Венгрия, АЭС "Пакш-2", Будапешт, США, Петер Сийярто
При действующей администрации проблем у АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто

Сийярто: при действующей администрации Венгрии проблем у АЭС "Пакш-2" не будет

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пока текущая администрация Венгрии находится у власти, никаких проблем для АЭС "Пакш-2" нет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Пока мы находимся у власти в Будапеште, проблем точно не возникнет, потому что никакие европейские санкции не могут быть введены, поскольку мы наложим на них вето. Президент (США) Трамп отменил санкции, у нас есть все разрешения от Венгерского национального управления. Так что, пока мы находимся у власти в Будапеште, проект атомной электростанции в порядке", - сказал Сийярто журналистам.
