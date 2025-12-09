https://ria.ru/20251209/vengriya-2060821794.html
При действующей администрации проблем у АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
При действующей администрации проблем у АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
При действующей администрации проблем у АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
Пока текущая администрация Венгрии находится у власти, никаких проблем для АЭС "Пакш-2" нет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
При действующей администрации проблем у АЭС "Пакш-2" нет, заявил Сийярто
Сийярто: при действующей администрации Венгрии проблем у АЭС "Пакш-2" не будет