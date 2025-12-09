https://ria.ru/20251209/vengriya-2060760836.html
В Москву прибыли 34 руководителя венгерских компаний
В Москву прибыли 34 руководителя венгерских компаний - РИА Новости, 09.12.2025
В Москву прибыли 34 руководителя венгерских компаний
Руководители 34 венгерских компаний прибыли в Москву по случаю проведения заседания российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому... РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Руководители 34 венгерских компаний прибыли в Москву по случаю проведения заседания российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"С нами сюда приехали 34 руководителя венгерских компаний. Очень разнообразный список, самые разные венгерские организации", - сказал он на заседании.
Министр уточнил, что среди представленных фирм есть банк OTP и энергетическая компания MOL.