В Москву прибыли 34 руководителя венгерских компаний - РИА Новости, 09.12.2025
11:12 09.12.2025 (обновлено: 11:32 09.12.2025)
В Москву прибыли 34 руководителя венгерских компаний
В Москву прибыли 34 руководителя венгерских компаний - РИА Новости, 09.12.2025
В Москву прибыли 34 руководителя венгерских компаний
Руководители 34 венгерских компаний прибыли в Москву по случаю проведения заседания российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому... РИА Новости, 09.12.2025
венгрия, россия, москва, петер сийярто
Венгрия, Россия, Москва, Петер Сийярто
В Москву прибыли 34 руководителя венгерских компаний

Более 30 руководителей венгерских компаний прибыли в Москву на межправкомиссию

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Руководители 34 венгерских компаний прибыли в Москву по случаю проведения заседания российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"С нами сюда приехали 34 руководителя венгерских компаний. Очень разнообразный список, самые разные венгерские организации", - сказал он на заседании.
Министр уточнил, что среди представленных фирм есть банк OTP и энергетическая компания MOL.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Венгры прививались "Спутником" из-за махинаций Запада, заявил Сийярто
7 декабря, 21:54
 
ВенгрияРоссияМоскваПетер Сийярто
 
 
