Рейтинг@Mail.ru
Венгрия будет мешать срывам переговоров по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 09.12.2025 (обновлено: 16:22 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/vengrija-2060829090.html
Венгрия будет мешать срывам переговоров по Украине, заявил Сийярто
Венгрия будет мешать срывам переговоров по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Венгрия будет мешать срывам переговоров по Украине, заявил Сийярто
Венгрия знает, что те, кто ранее предпринимал попытки помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, продолжат срывать переговоры, но попробует... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:31:00+03:00
2025-12-09T16:22:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
петер сийярто
сергей лавров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060867419_0:108:2931:1757_1920x0_80_0_0_c22c7999b9d6cab511c9e33d9aaea735.jpg
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060716550.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060867419_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_eab6379ae19428cfc6fd26d34427033d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
Венгрия будет мешать срывам переговоров по Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия будет воспрепятствовать срывам переговоров по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 9 декабря 2025
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 9 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Венгрия знает, что те, кто ранее предпринимал попытки помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, продолжат срывать переговоры, но попробует воспрепятстовать подобным попкам в будущем, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы знаем, что те, кто препятствовал мирным инициативам (в решении украинского конфликта - ред.), будут продолжать это делать. Мы попробуем этому воспрепятстовать", - заявил он в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы в Москве.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В МИД рассказали о продолжении переговоров с Украиной в Стамбуле
Вчера, 06:29
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоСергей ЛавровМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала