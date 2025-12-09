Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: Венгрия будет препятствовать наложению антироссийских санкций - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/vengrija-2060801036.html
Сийярто: Венгрия будет препятствовать наложению антироссийских санкций
Сийярто: Венгрия будет препятствовать наложению антироссийских санкций - РИА Новости, 09.12.2025
Сийярто: Венгрия будет препятствовать наложению антироссийских санкций
Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:17:00+03:00
2025-12-09T13:17:00+03:00
в мире
венгрия
москва
россия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg
https://ria.ru/20251206/sanktsii-2060338172.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c50ca68e3866c0f1d19ad967ca32459e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, москва, россия, петер сийярто
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто
Сийярто: Венгрия будет препятствовать наложению антироссийских санкций

Сийярто: Венгрия будет препятствовать предложениям по антироссийским санкциям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Венгрия будет препятствовать любым предложениям по антироссийским санкциям, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии.
"Венгрия противостояла этому величайшему давлению, которое хотело препятствовать нашему взаимодействию с вами (с РФ - ред.). Тем не менее это взаимодействие мы поддержали и до сих пор его развиваем и поддерживаем. Мы смогли противодействовать всем санкциям против венгерский интересов, против экономического развития. Если будут еще похожие рекомендации к наложению таких санкций, мы будем им препятствовать", - сказал он журналистам.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
6 декабря, 19:17
 
В миреВенгрияМоскваРоссияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала