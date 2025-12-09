https://ria.ru/20251209/vengrija-2060790070.html
Венгрия не позволит оказывать на себя давление, заявил Сийярто
Венгрия не позволит оказывать на себя давление, заявил Сийярто
Венгрия не позволит оказывать на себя давление извне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
Венгрия не позволит оказывать на себя давление, заявил Сийярто
Сийярто заявил, что Венгрия не позволит оказывать на себя давление извне