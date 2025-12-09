Рейтинг@Mail.ru
Дни Мадуро сочтены, заявил Трамп
14:48 09.12.2025
Дни Мадуро сочтены, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что дни лидера Венесуэлы Николаса Мадуро "сочтены".
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дни лидера Венесуэлы Николаса Мадуро "сочтены".
"Его дни сочтены", - сказал Трамп в интервью изданию Politico.
СМИ: госсекретарь США Рубио вместо Украины занялся Венесуэлой
СМИ: госсекретарь США Рубио вместо Украины занялся Венесуэлой
5 декабря, 09:01
 
