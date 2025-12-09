Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 09.12.2025 (обновлено: 13:04 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/ural-2060796564.html
На Урале задержали мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров
На Урале задержали мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров - РИА Новости, 09.12.2025
На Урале задержали мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров
Полиция Екатеринбурга задержала двух мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров по всей стране, как пояснили фигуранты правоохранителям, в преступную... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:02:00+03:00
2025-12-09T13:04:00+03:00
происшествия
урал
москва
екатеринбург
telegram
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20251209/voronezh-2060763103.html
https://ria.ru/20251208/kriminal-2060604981.html
урал
москва
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урал, москва, екатеринбург, telegram, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Урал, Москва, Екатеринбург, Telegram, Крушение вертолета в Дагестане
На Урале задержали мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров

РИА Новости: на Урале задержали мужчин, подозреваемых в хищении денег

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала двух мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров по всей стране, как пояснили фигуранты правоохранителям, в преступную схему их втянула некая "Ангелиночка", сообщили РИА Новости в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.
"Ангелиночка из Telegram заставила двух мужчин похищать деньги пенсионеров по всей стране... Столица Урала вновь стала финишной чертой для "бегунков", собиравших наличные у пожилых граждан. Двоих пособников интернет-аферистов, исколесивших несколько регионов, задержали оперативники уголовного розыска", – рассказали агентству в полиции.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии
Вчера, 11:19
По данным ведомства, звено сборщиков похищенных денег было сформировано в Москве, и по признанию самих курьеров, их наняла через мессенджер одна и та же девушка по имени Ангелина.
"Впрочем, велика вероятность, что за ее симпатичной аватаркой скрывался неприятный, ранее судимый мужчина. Как бы то ни было, "Ангелина" предложила несложную работу по сбору и пересылке денежных средств. При этом курьеров уверили в том, что вся деятельность абсолютно легальна", – уточнили в управлении.
После "успешных заданий" в Москве парочку отправили на Урал, где они начали обирать пенсионеров Челябинска, Перми и других городов. После того, как гастролеры похитили у 76-летней женщины 500 тысяч рублей, их вычислили местные полицейские.
"Задержанными оказались 27-летний житель Железногорска Курской области и 35-летний петербуржец. Первый, с его слов, ранее занимался рекламой и консалтингом, второй – специалист в области электромонтажных работ", – добавили в ведомстве.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, фигуранты помещены под стражу, а полицейские устанавливают дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
Обвиняемый в убийстве женщины и ребенка в Котельниках - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье задержали мужчину за убийство соседки и ее шестилетнего сына
8 декабря, 16:11
 
ПроисшествияУралМоскваЕкатеринбургTelegramКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала