На Урале задержали мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала двух мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров по всей стране, как пояснили фигуранты правоохранителям, в преступную схему их втянула некая "Ангелиночка", сообщили РИА Новости в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

"Впрочем, велика вероятность, что за ее симпатичной аватаркой скрывался неприятный, ранее судимый мужчина. Как бы то ни было, "Ангелина" предложила несложную работу по сбору и пересылке денежных средств. При этом курьеров уверили в том, что вся деятельность абсолютно легальна", – уточнили в управлении.