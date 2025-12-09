https://ria.ru/20251209/ukraina-2060971191.html
У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский
У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский - РИА Новости, 09.12.2025
У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал отсутствие возможности вернуть Крым в состав Украины. РИА Новости, 09.12.2025
У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский
Зеленский признал, что у Украины нет сил и поддержки для возвращения Крыма