У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский - РИА Новости, 09.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 09.12.2025 (обновлено: 23:52 09.12.2025)
У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал отсутствие возможности вернуть Крым в состав Украины. РИА Новости, 09.12.2025
У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский

Зеленский признал, что у Украины нет сил и поддержки для возвращения Крыма

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал отсутствие возможности вернуть Крым в состав Украины.
«
"И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого", — сказал он.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Та по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который продолжает атаковать регион, нацеливая артиллерию и дроны на гражданские объекты.
В Москве не раз подчеркивали, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, а территориальные границы закреплены в Конституции и не подлежат обсуждению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп сделал громкое заявление о Крыме
Вчера, 18:11
 
