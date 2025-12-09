Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали о потерях среди женщин-военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060968924.html
Российские силовики рассказали о потерях среди женщин-военнослужащих ВСУ
Российские силовики рассказали о потерях среди женщин-военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Российские силовики рассказали о потерях среди женщин-военнослужащих ВСУ
Всё больше некрологов женщин, служивших в ВСУ, появляется на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:15:00+03:00
2025-12-09T22:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766226030_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_2db0cce9e13d8c35d102c095ff93d4a0.jpg
https://ria.ru/20251209/voennye-2060966376.html
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766226030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e28f36b5473caafe5c639426d9241a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сумская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Российские силовики рассказали о потерях среди женщин-военнослужащих ВСУ

РИА Новости: на Украине все чаще появляются некрологи женщин, служивших в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая Украинской армии
Военнослужащая Украинской армии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащая Украинской армии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Всё больше некрологов женщин, служивших в ВСУ, появляется на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Всё чаще мы наблюдаем некрологи военнослужащих-женщин. В Сумской области при загадочных обстоятельствах погибла Яна Зайцева. Год назад она была призвана в ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики
Вчера, 21:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала