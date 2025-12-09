МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Всё больше некрологов женщин, служивших в ВСУ, появляется на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Всё чаще мы наблюдаем некрологи военнослужащих-женщин. В Сумской области при загадочных обстоятельствах погибла Яна Зайцева. Год назад она была призвана в ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики
