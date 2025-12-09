Рейтинг@Mail.ru
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
21:24 09.12.2025
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя
Кураторы киевского режима вооружали украинскую хунту и готовили ее к войне с Россией под прикрытием минских соглашений, несмотря на то, что Украина запрещала... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:24:00+03:00
2025-12-09T21:24:00+03:00
в мире, россия, украина, киев, василий небензя, оон, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Василий Небензя, ООН, Мирный план США по Украине
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя

Небензя: кураторы Киева вооружали хунту под прикрытием минских соглашений

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 9 дек - РИА Новости. Кураторы киевского режима вооружали украинскую хунту и готовили ее к войне с Россией под прикрытием минских соглашений, несмотря на то, что Украина запрещала религию, героизировала нацизм и вела агрессивную и провокационную политику, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сомневаюсь, что кто-то из тех, кто сейчас горланит в этом зале заезженную мантру о российской агрессии против Украины, сидел бы сложа руки, если бы его сосед силой оружия поставил вне закона идентичность проживающих на его территории людей, героизировал бы нацистских пособников, запрещал религию, продвигал бы крайний национализм и вел бы агрессивную и провокационную политику... Кураторы киевского режима оставались слепы и глухи к этой информации, попутно, как выяснилось, вооружая хунту и готовя ее к войне с Россией под прикрытием минских соглашений", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он отметил, что обычно соседние государства стремятся решать такие противоречия мирными средствами или предотвращать их, в чём, как правило, помогают ООН, региональные организации и другие соседи, но стараниями Запада эта схема не сработала в ситуации с Россией и Украиной.
Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Броварского района Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
