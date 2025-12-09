ООН, 9 дек - РИА Новости. Кураторы киевского режима вооружали украинскую хунту и готовили ее к войне с Россией под прикрытием минских соглашений, несмотря на то, что Украина запрещала религию, героизировала нацизм и вела агрессивную и провокационную политику, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что обычно соседние государства стремятся решать такие противоречия мирными средствами или предотвращать их, в чём, как правило, помогают ООН, региональные организации и другие соседи, но стараниями Запада эта схема не сработала в ситуации с Россией и Украиной.