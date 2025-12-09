https://ria.ru/20251209/ukraina-2060962945.html
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя
Кураторы киевского режима вооружали украинскую хунту и готовили ее к войне с Россией под прикрытием минских соглашений, несмотря на то, что Украина запрещала... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:24:00+03:00
2025-12-09T21:24:00+03:00
2025-12-09T21:24:00+03:00
Киев поддерживали несмотря на религиозные гонения и нацизм, заявил Небензя
Небензя: кураторы Киева вооружали хунту под прикрытием минских соглашений
ООН, 9 дек - РИА Новости. Кураторы киевского режима вооружали украинскую хунту и готовили ее к войне с Россией под прикрытием минских соглашений, несмотря на то, что Украина запрещала религию, героизировала нацизм и вела агрессивную и провокационную политику, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сомневаюсь, что кто-то из тех, кто сейчас горланит в этом зале заезженную мантру о российской агрессии против Украины
, сидел бы сложа руки, если бы его сосед силой оружия поставил вне закона идентичность проживающих на его территории людей, героизировал бы нацистских пособников, запрещал религию, продвигал бы крайний национализм и вел бы агрессивную и провокационную политику... Кураторы киевского режима оставались слепы и глухи к этой информации, попутно, как выяснилось, вооружая хунту и готовя ее к войне с Россией
под прикрытием минских соглашений", - сказал Небензя
в ходе заседания Совбеза ООН
.
Он отметил, что обычно соседние государства стремятся решать такие противоречия мирными средствами или предотвращать их, в чём, как правило, помогают ООН, региональные организации и другие соседи, но стараниями Запада эта схема не сработала в ситуации с Россией и Украиной.