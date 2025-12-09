Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется на соглашение по Украине к концу месяца, пишет FT
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 09.12.2025 (обновлено: 23:46 09.12.2025)
Трамп надеется на соглашение по Украине к концу месяца, пишет FT
Трамп надеется на соглашение по Украине к концу месяца, пишет FT - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп надеется на соглашение по Украине к концу месяца, пишет FT
Президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине до конца месяца, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
украина
мирный план сша по украине
дональд трамп
владимир зеленский
сша
стив уиткофф
евросоюз
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060688167.html
https://ria.ru/20251209/evropa-2060688569.html
https://ria.ru/20251209/krym-2060920957.html
https://ria.ru/20251209/rossiya-2060905487.html
украина
сша
россия
европа
Новости
в мире, украина, мирный план сша по украине, дональд трамп, владимир зеленский, сша, стив уиткофф, евросоюз, россия, джаред кушнер, вооруженные силы украины, европа, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Стив Уиткофф, Евросоюз, Россия, Специальная военная операция на Украине, Джаред Кушнер, Вооруженные силы Украины, Европа, Вооруженные силы РФ
Трамп надеется на соглашение по Украине к концу месяца, пишет FT

FT: Трамп дал Зеленскому несколько дней для решения по мирной сделке

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине до конца месяца, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Трамп надеется на согласование сделки к Рождеству", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
Вчера, 08:00
Как отмечает издание, глава киевского режима уведомил европейских партнеров о том, что спецпосланник хозяина Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на выходных принуждали его к быстрому принятию решения.
"Посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому несколько дней для ответа на предложенную мирную сделку, согласно которой Украина принимает потери территорий в обмен на неопределенные гарантии безопасности от США", — отмечается в материале.
Тот, в свою очередь, якобы попросил дать время на консультации с европейскими лидерами, чтобы возможное решение не привело к "расколу единства". При этом он боится отказа ЕС предоставить Киеву кредит за счет замороженных российских активов из-за опасений расстроить США, утверждают источники Financial Times.
По словам одного из них, Украина застряла между требованиями по территориям, которые не может принять, и американской стороной, которую не может отвергнуть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Запад сплотился. Судьба Европы решена
Вчера, 08:00

Обсуждения мирной инициативы США

На минувшей неделе Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
По данным зарубежных СМИ, документ, среди прочего, включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп сделал громкое заявление о Крыме
Вчера, 18:11
Зеленский же накануне в очередной раз отправился в Великобританию, где обсудил американский план с премьером Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на территориальные уступки.
По информации портала Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ рассказали, чем Россия напугала британцев
Вчера, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМирный план США по УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАСтив УиткоффЕвросоюзРоссияДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныЕвропаВооруженные силы РФ
 
 
