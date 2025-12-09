Рейтинг@Mail.ru
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 09.12.2025 (обновлено: 20:37 09.12.2025)
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя
Лондон, Париж, Берлин и другие европейские столицы заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:24:00+03:00
2025-12-09T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
лондон
париж
василий небензя
оон
мирный план сша по украине
лондон
париж
лондон, париж, василий небензя, оон, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Лондон, Париж, Василий Небензя, ООН, Мирный план США по Украине
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя

Небензя: Лондон, Париж, Берлин заинтересованы в продолжении конфликта на Украине

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Лондон, Париж, Берлин и другие европейские столицы заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"На деле же, несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он отметил, что у всех, кто наблюдает за заседанием СБ по теме Украины, есть очередная возможность "понаблюдать за "ярмаркой лицемерия", которую устраивает Европа, чтобы продемонстрировать свою "всепогодную" поддержку киевскому режиму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Зеленский запрещает признавать утрату городов, заявил Небензя
21 ноября, 01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЛондонПарижВасилий НебензяООНМирный план США по Украине
 
 
