https://ria.ru/20251209/ukraina-2060954553.html
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя
Лондон, Париж, Берлин и другие европейские столицы заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:24:00+03:00
2025-12-09T20:24:00+03:00
2025-12-09T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
лондон
париж
василий небензя
оон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
https://ria.ru/20251121/zelenskij-2056466843.html
лондон
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, париж, василий небензя, оон, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Лондон, Париж, Василий Небензя, ООН, Мирный план США по Украине
Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине, заявил Небензя
Небензя: Лондон, Париж, Берлин заинтересованы в продолжении конфликта на Украине