В Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в городе Сумы на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".