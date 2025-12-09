https://ria.ru/20251209/ukraina-2060891899.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в городе Сумы на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.12.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в городе Сумы