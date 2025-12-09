https://ria.ru/20251209/ukraina-2060875955.html
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 09.12.2025
жкх
украина
укрэнерго
украина
