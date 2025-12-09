Рейтинг@Mail.ru
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 09.12.2025
16:49 09.12.2025
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
украина
Новости
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее во вторник аварийные отключения были введены в нескольких областях Украины.
"В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии… Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.
