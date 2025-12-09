https://ria.ru/20251209/ukraina-2060812895.html
СБУ обвинила двух иностранцев в поджогах якобы по поручению России
СБУ обвинила двух иностранцев в поджогах якобы по поручению России - РИА Новости, 09.12.2025
СБУ обвинила двух иностранцев в поджогах якобы по поручению России
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что совместно с полицией задержали двоих граждан Румынии по обвинению в поджоге в Черновицкой области, совершённом... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:53:00+03:00
2025-12-09T13:53:00+03:00
2025-12-09T13:53:00+03:00
в мире
румыния
черновицкая область
украина
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060688167.html
румыния
черновицкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, черновицкая область, украина, служба безопасности украины
В мире, Румыния, Черновицкая область, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ обвинила двух иностранцев в поджогах якобы по поручению России
СБУ задержала двух иностранцев по обвинению в поджогах якобы по поручению России