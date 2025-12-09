Рейтинг@Mail.ru
СБУ обвинила двух иностранцев в поджогах якобы по поручению России - РИА Новости, 09.12.2025
13:53 09.12.2025
СБУ обвинила двух иностранцев в поджогах якобы по поручению России
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что совместно с полицией задержали двоих граждан Румынии по обвинению в поджоге в Черновицкой области, совершённом... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:53:00+03:00
2025-12-09T13:53:00+03:00
СБУ обвинила двух иностранцев в поджогах якобы по поручению России

СБУ задержала двух иностранцев по обвинению в поджогах якобы по поручению России

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что совместно с полицией задержали двоих граждан Румынии по обвинению в поджоге в Черновицкой области, совершённом якобы по поручению российской стороны.
"Следователи СБУ предъявили задержанным обвинение… по части 2 статьи 258 КК Украины "Террористический акт, совершенный путем поджога, с целью нарушения гражданской безопасности, запугивания населения, причинения значительного материального вреда по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале украинской спецслужбы.
Утверждается, что двое 27-летних граждан Румынии якобы по заданию российской разведки с помощью зажигательной смеси уничтожили административное здание в одном из районов в указанном регионе. Задержанные находятся под стражей без права залога, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
Вчера, 08:00
 
