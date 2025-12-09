https://ria.ru/20251209/ukraina-2060766230.html
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 09.12.2025
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов на Украине, сообщает во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 09.12.2025
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света
