На Украине сочли Екатерину II пропагандой российского империализма - РИА Новости, 09.12.2025
07:48 09.12.2025
На Украине сочли Екатерину II пропагандой российского империализма
На Украине сочли Екатерину II пропагандой российского империализма - РИА Новости, 09.12.2025
На Украине сочли Екатерину II пропагандой российского империализма
Институт национальной памяти Украины счел Екатерину II лицом, которое якобы пропагандирует "символику российской имперской политики", выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 09.12.2025
украина
россия
На Украине сочли Екатерину II пропагандой российского империализма

Институт нацпамяти Украины Екатерину II пропагандой российского империализма

Екатерина II
Екатерина II - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Public domain
Екатерина II. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Институт национальной памяти Украины счел Екатерину II лицом, которое якобы пропагандирует "символику российской имперской политики", выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.
"Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Екатерина II – российская императрица, человек, занимавший руководящие должности в органах власти и управления Российской империи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Екатерина II - императрица и самодержица Всероссийская (1762-1796). Племянница шведского короля Адольфа Фридриха, двоюродная племянница прусского короля Фридриха Великого. Будучи дочерью владетельного князя Ангальт-Цербстского, Екатерина взошла на престол в результате дворцового переворота против своего мужа - Петра III, вскоре погибшего при невыясненных обстоятельствах. Она взошла на престол, следуя прецеденту, созданному Екатериной I, сменившей своего умершего мужа Петра Великого в 1725 году. Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий дворянства.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
