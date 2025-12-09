МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Институт национальной памяти Украины счел Екатерину II лицом, которое якобы пропагандирует "символику российской имперской политики", выяснило РИА Новости, ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.
"Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Екатерина II – российская императрица, человек, занимавший руководящие должности в органах власти и управления Российской империи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Сальдо назвал абсурдом удаление упоминаний Потемкина на Украине
25 ноября, 01:11
Екатерина II - императрица и самодержица Всероссийская (1762-1796). Племянница шведского короля Адольфа Фридриха, двоюродная племянница прусского короля Фридриха Великого. Будучи дочерью владетельного князя Ангальт-Цербстского, Екатерина взошла на престол в результате дворцового переворота против своего мужа - Петра III, вскоре погибшего при невыясненных обстоятельствах. Она взошла на престол, следуя прецеденту, созданному Екатериной I, сменившей своего умершего мужа Петра Великого в 1725 году. Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий дворянства.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.