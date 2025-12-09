Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о продолжении переговоров с Украиной в Стамбуле
06:29 09.12.2025
В МИД рассказали о продолжении переговоров с Украиной в Стамбуле
В МИД рассказали о продолжении переговоров с Украиной в Стамбуле
Москва готова продолжать диалог с Украиной в стамбульском формате, позиции Москвы не менялись, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 09.12.2025
В МИД рассказали о продолжении переговоров с Украиной в Стамбуле

Мирошник: Москва готова продолжить переговоры с Киевом в стамбульском формате

© РИА НовостиПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москва готова продолжать диалог с Украиной в стамбульском формате, позиции Москвы не менялись, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник газете "Известия".
"Сегодня Россия сделала свой шаг. Россия вынесла свое предложение, сформулировала проект меморандума. И в данном случае начиная с июля Россия готова была продолжать эти действия. Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле", — пояснил он.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Турция готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле, заявил Фидан
28 ноября, 15:30
По его словам, Москва готова продолжать переговоры с Киевом в стамбульском формате, если для этого будет соответствующая основа.
Мирошник также рассказал, что Европа пытается исказить план США по Украине, чтобы сорвать миротворческий процесс и выставить Россию виноватой в этом.
Вид на Стамбул в Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Турция хочет возобновить переговоры по Украине в Стамбуле, заявил источник
25 ноября, 16:55
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Турции назвали силы, препятствующие переговорам по Украине
25 ноября, 10:41
 
