В МИД рассказали о продолжении переговоров с Украиной в Стамбуле

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москва готова продолжать диалог с Украиной в стамбульском формате, позиции Москвы не менялись, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник газете "Известия".
"Сегодня Россия сделала свой шаг. Россия вынесла свое предложение, сформулировала проект меморандума. И в данном случае начиная с июля Россия готова была продолжать эти действия. Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле", — пояснил он.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
25 ноября, 10:41