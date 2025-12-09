Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025

© AP Photo / Toby Melville Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025

"Это безумие": в Киеве запаниковали после поездки Зеленского в Лондон

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Лондон на встречу "коалиции желающих" подрывает мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это полный провал для Украины . Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что? Вы же отдаляетесь от плана Трампа , вам самим не надоело?" — поинтересовался он.

По словам политолога, европейские союзники главы киевского режима не могут успокоиться в своем стремлении затянуть конфликт и лишить нормального будущего еще больше украинцев.

"Никак не могут успокоиться. Все говорят, что мало <…> готовы мол выделить вам (Украине. — Прим.ред.) еще несколько миллионов. Все что угодно, только не остановить это безумие", — сказал Соскин

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине.