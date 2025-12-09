Рейтинг@Mail.ru
"Это безумие": в Киеве запаниковали после поездки Зеленского в Лондон
05:55 09.12.2025 (обновлено: 10:28 09.12.2025)
"Это безумие": в Киеве запаниковали после поездки Зеленского в Лондон
"Это безумие": в Киеве запаниковали после поездки Зеленского в Лондон
"Это безумие": в Киеве запаниковали после поездки Зеленского в Лондон

Соскин: визит Зеленского в Лондон стал способом подрыва мирного плана США

© AP Photo / Toby MelvilleКир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне. 8 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Лондон на встречу "коалиции желающих" подрывает мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это полный провал для Украины. Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что? Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело?" — поинтересовался он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Единственная надежда": в США предсказали бегство Зеленского с Украины
Вчера, 04:22
По словам политолога, европейские союзники главы киевского режима не могут успокоиться в своем стремлении затянуть конфликт и лишить нормального будущего еще больше украинцев.
"Никак не могут успокоиться. Все говорят, что мало <…> готовы мол выделить вам (Украине. — Прим.ред.) еще несколько миллионов. Все что угодно, только не остановить это безумие", — сказал Соскин.
В понедельник Владимир Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
Вчера, 01:24
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине.
По данным издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров
Вчера, 01:10
 
Заголовок открываемого материала