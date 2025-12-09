МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Лондон на встречу "коалиции желающих" подрывает мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам политолога, европейские союзники главы киевского режима не могут успокоиться в своем стремлении затянуть конфликт и лишить нормального будущего еще больше украинцев.
"Никак не могут успокоиться. Все говорят, что мало <…> готовы мол выделить вам (Украине. — Прим.ред.) еще несколько миллионов. Все что угодно, только не остановить это безумие", — сказал Соскин.
В понедельник Владимир Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине.
По данным издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.