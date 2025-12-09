Рейтинг@Mail.ru
09.12.2025

Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам
02:23 09.12.2025
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам
Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) более 170 миллионов долларов по своим долгам, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) более 170 миллионов долларов по своим долгам, подсчитало РИА Новости.
Так, согласно графику платежей международной организации, Украина 9 декабря должна осуществить платеж в размере почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR), которые представляют собой внутреннее платежное средство фонда. При конвертации в американскую валюту по официальному курсу МВФ на понедельник данная сумма равна 171,4 миллиона долларов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Украина начала реструктуризацию привязанного к ВВП долга
2 декабря, 05:46
Указанный платеж должен стать заключительным в текущем году.
Общий долг Украины перед фондом сейчас составляет более 14 миллиардов долларов, и как ожидается, продолжит расти после того, как в конце ноября МВФ заявил о достижении предварительного соглашения на рабочем уровне о новой программе расширенного финансирования для Киева еще на 8,2 миллиарда долларов.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости заявила, что новое финансирование Украины не выделяется с целью погашения предыдущих долгов Киева, несмотря на сопоставимость объемов и сроков новой программы с графиком платежей по ранее выданным кредитам.
Согласно опубликованным ранее прогнозам МВФ, Украину по итогам 2025 года ждет резкий рост объема государственного долга до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Рост ВВП в 2025 году, как ожидается, замедлится до 2% после 2,9% в 2024 году. Также по расчетам фонда Украина в 2025 году столкнется с почти двукратным ускорением роста потребительских цен до 12,6% после 6,5% в 2024 году.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу полного экономического поражения.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
01:24
 
