ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Украина во вторник должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) более 170 миллионов долларов по своим долгам, подсчитало РИА Новости.
Так, согласно графику платежей международной организации, Украина 9 декабря должна осуществить платеж в размере почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR), которые представляют собой внутреннее платежное средство фонда. При конвертации в американскую валюту по официальному курсу МВФ на понедельник данная сумма равна 171,4 миллиона долларов.
Указанный платеж должен стать заключительным в текущем году.
Общий долг Украины перед фондом сейчас составляет более 14 миллиардов долларов, и как ожидается, продолжит расти после того, как в конце ноября МВФ заявил о достижении предварительного соглашения на рабочем уровне о новой программе расширенного финансирования для Киева еще на 8,2 миллиарда долларов.
Ранее директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости заявила, что новое финансирование Украины не выделяется с целью погашения предыдущих долгов Киева, несмотря на сопоставимость объемов и сроков новой программы с графиком платежей по ранее выданным кредитам.
Согласно опубликованным ранее прогнозам МВФ, Украину по итогам 2025 года ждет резкий рост объема государственного долга до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Рост ВВП в 2025 году, как ожидается, замедлится до 2% после 2,9% в 2024 году. Также по расчетам фонда Украина в 2025 году столкнется с почти двукратным ускорением роста потребительских цен до 12,6% после 6,5% в 2024 году.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Украина при Владимире Зеленском превратилась в страну-банкрота, принятый Верховной радой бюджет на 2026 год узаконил огромную "дыру" в казне и заложил основу полного экономического поражения.