https://ria.ru/20251209/ukraina-2060700293.html
Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский
Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский - РИА Новости, 09.12.2025
Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский
Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует ехать на Украину, куда его пригласил Владимир Зеленский, встреча готовится в Варшаве, сообщил глава бюро... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T01:37:00+03:00
2025-12-09T01:37:00+03:00
2025-12-09T01:37:00+03:00
в мире
польша
украина
варшава
кароль навроцкий
владимир зеленский
марчин пшидач
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad536d7014c3181ef5424001ef561fa9.jpg
https://ria.ru/20251204/polsha-2059845284.html
https://ria.ru/20251130/krym-2058747796.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34bbc47a03b777edbe605bcef36a8770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, варшава, кароль навроцкий, владимир зеленский, марчин пшидач
В мире, Польша, Украина, Варшава, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Марчин Пшидач
Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский
Навроцкий не планирует ехать на Украину, куда его пригласил Зеленский