Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский - РИА Новости, 09.12.2025
01:37 09.12.2025
Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский
в мире
польша
украина
варшава
кароль навроцкий
владимир зеленский
марчин пшидач
в мире, польша, украина, варшава, кароль навроцкий, владимир зеленский, марчин пшидач
В мире, Польша, Украина, Варшава, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Марчин Пшидач
ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует ехать на Украину, куда его пригласил Владимир Зеленский, встреча готовится в Варшаве, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Ранее Зеленский сообщил, что пригласил Навроцкого посетить Украину. В отличии от своего предшественника Анджея Дуды, нынешний польский президент еще ни разу не посетил Киев.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине
4 декабря, 17:24
"Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве посредством открытых и активных дипломатических контактов", - написал Пшидач на платформе Х.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсуждая возможную встречу Навроцкого и Зеленского, заявил, что у последнего "не упала бы корона с головы", если бы он попросил встречи с польским лидером.
До этого Навроцкий заявил, что Польша ожидает благодарности от Украины за военную помощь.
Карта Украины без Крыма в эфире викторины на польском ТВ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Польше показали карту Украины без Крыма
30 ноября, 15:57
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийМарчин Пшидач
 
 
