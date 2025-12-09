Рейтинг@Mail.ru
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
01:24 09.12.2025
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
2025-12-09T01:24:00+03:00
2025-12-09T01:24:00+03:00
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине

Welt: Украина долго не продержится без поставок западного оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина долго не продержится без поставок западной военной помощи, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"У него (Президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) есть все рычаги. Ему просто нужно прекратить поставки оружия украинцам, и тогда они долго не продержатся", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп репостнул публикацию о злящихся из-за плана по Украине европейцах
00:30
По его словам, несмотря на критическую ситуацию в стране, Киев все еще стремится продолжать конфликт с Россией.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не участвует в конфликте на Украине в "финансовом плане". По его словам, теперь НАТО и европейские страны закупают американское оружие по полной стоимости для последующей передачи его Киеву.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США стремятся к миру на Украине из гуманных соображений, заявил Трамп
Вчера, 23:33
 
