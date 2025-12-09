https://ria.ru/20251209/ukraina-2060699869.html
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
Украина долго не продержится без поставок западной военной помощи, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T01:24:00+03:00
2025-12-09T01:24:00+03:00
2025-12-09T01:24:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
дональд трамп
нато
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060696653.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060691846.html
киев
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, нато, санкции в отношении россии
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО, Санкции в отношении России
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
Welt: Украина долго не продержится без поставок западного оружия