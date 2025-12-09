https://ria.ru/20251209/ugrozy-2060704839.html
Стратегия назвала угрозы нацбезопасности России в здравоохранении
Стратегия назвала угрозы нацбезопасности России в здравоохранении
Зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарств и медицинских изделий является угрозой национальной безопасности РФ, говорится в... РИА Новости, 09.12.2025
Стратегия назвала угрозы нацбезопасности России в здравоохранении
