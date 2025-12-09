Рейтинг@Mail.ru
Стратегия назвала угрозы нацбезопасности России в здравоохранении
02:57 09.12.2025
Стратегия назвала угрозы нацбезопасности России в здравоохранении
Стратегия назвала угрозы нацбезопасности России в здравоохранении
Стратегия назвала угрозы нацбезопасности России в здравоохранении

Зависимость от иностранного сырья для лекарств признали угрозой нацбезопасности

Лекарственные препараты
Лекарственные препараты
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарств и медицинских изделий является угрозой национальной безопасности РФ, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются... зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий", - говорится в документе.
Врач-офтальмолог - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Число россиян, ежегодно проходящих медосмотры, увеличилось
