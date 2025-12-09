https://ria.ru/20251209/udar-2060903869.html
ООН: в Газе осталось 68 миллионов тонн обломков после ударов ЦАХАЛ
09.12.2025
ООН: в Газе осталось 68 миллионов тонн обломков после ударов ЦАХАЛ
Удары Израиля по сектору Газа оставили после себя около 68 миллионов тонн обломков, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на Программу развития
ООН: в Газе осталось 68 миллионов тонн обломков после ударов ЦАХАЛ
ПРООН: в секторе Газа осталось около 68 млн т обломков после израильских ударов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Удары Израиля по сектору Газа оставили после себя около 68 миллионов тонн обломков, сообщает
газета Wall Street Journal со ссылкой на Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
"По данным ПРООН, которая курирует расчистку завалов в Газе, в результате (ударов Израиля
- ред.) образовалось около 68 миллионов тонн обломков", - пишет газета.
Отмечается, что под обломками оказались неразорвавшиеся боеприпасы, а также останки более десяти тысяч погибших.
Ранее министр общественных работ и жилищного строительства Палестины
Ахед Бсейсо сообщил в интервью РИА Новости, что масштабные разрушения зданий и инфраструктуры в палестинском секторе Газа привели к образованию около 60 миллионов тонн обломков, избавление от которых потребует больших усилий.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.