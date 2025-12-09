https://ria.ru/20251209/udar-2060712324.html
ВКС России нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в ночное время суток, сообщило журналистам... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
россия
