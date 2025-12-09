https://ria.ru/20251209/udar-2060701031.html
ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 09.12.2025
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
