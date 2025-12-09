Рейтинг@Mail.ru
09.12.2025

ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане
01:45 09.12.2025
ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане
ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 09.12.2025
ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 09.12.2025
ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам инфраструктуры, принадлежащей террористической организации "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Отмечается, что удары были нанесены по учебно-тренировочному комплексу, используемого спецподразделением "Радван", а также по военным объектам и пусковой площадке, которые якобы "использовались для проведения террористических атак" против военнослужащих израильской армии и Государства Израиль.
Израиль никуда не уйдет с Голанских высот, считает эксперт
