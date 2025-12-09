В Воронеже учителю физкультуры предъявили обвинение в педофилии

"Следственными органами СК России по Воронежской области предъявлено обвинение бывшему учителю одной из общеобразовательных школ города Воронежа в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 134 (половое сношение с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц)", — сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.