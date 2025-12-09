В Воронеже учителю физкультуры предъявили обвинение в педофилии

ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Учителю физкультуры воронежской школы предъявлено обвинение в педофилии и развратных действиях, сообщили в СУСК России по региону.
Лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко сообщила во "ВКонтакте", что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы №104 Воронежа. Левченко уточнила, что он не стал это отрицать, девочка тоже подтвердила факт сексуальных контактов. По словам лидера движения, в здании СК физрук позвал свою жертву замуж. После ученики этой школы, в том числе мальчики, стали писать правозащитнице с жалобами на педагога. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время.
Во вторник СУСК России по Воронежской области сообщило, что учитель был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 134 УК РФ "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" - 2 эпизода, части 1 статьи 135 УК РФ "развратные действия" - 2 эпизода.
"Следственными органами СК России по Воронежской области предъявлено обвинение бывшему учителю одной из общеобразовательных школ города Воронежа в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 134 (половое сношение с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц)", — сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.
В Следственном комитете добавили, что они будут ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.