В Магаданской области задержали участников преступного сообщества

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ РФ задержала участников преступного сообщества, совершавших незаконное приобретение и перевозку около 70 килограммов драгметаллов в Магаданской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны участники преступного сообщества, причастные к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, один из задержанных граждан Российской Федерации создал на территории Магаданской области преступное сообщество, в которое вовлек других лиц в качестве участников. Члены сообщества совершали тяжкие преступления, связанные с незаконным приобретением и перевозкой драгоценных металлов в крупном размере из Магаданской области в другие регионы страны.
© РИА НовостиВскрытие тайников ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом драгметаллов в Магаданской области
Вскрытие тайников ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом драгметаллов в Магаданской области
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России в оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях обнаружены и изъяты слитки драгоценных металлов (золота и серебра) общей массой около 70 килограммов", - добавили в ведомстве.
