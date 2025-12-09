Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области задержали участников преступного сообщества - РИА Новости, 09.12.2025
10:11 09.12.2025 (обновлено: 10:24 09.12.2025)
В Магаданской области задержали участников преступного сообщества
ФСБ РФ задержала участников преступного сообщества, совершавших незаконное приобретение и перевозку около 70 килограммов драгметаллов в Магаданской области,... РИА Новости, 09.12.2025
происшествия
магаданская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
магаданская область
россия
происшествия, магаданская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магаданская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ФСБ РФ задержала участников преступного сообщества, совершавших незаконное приобретение и перевозку около 70 килограммов драгметаллов в Магаданской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны участники преступного сообщества, причастные к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, один из задержанных граждан Российской Федерации создал на территории Магаданской области преступное сообщество, в которое вовлек других лиц в качестве участников. Члены сообщества совершали тяжкие преступления, связанные с незаконным приобретением и перевозкой драгоценных металлов в крупном размере из Магаданской области в другие регионы страны.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России в оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях обнаружены и изъяты слитки драгоценных металлов (золота и серебра) общей массой около 70 килограммов", - добавили в ведомстве.
На Дальнем Востоке задержали иностранца с 34 килограммами золота
ПроисшествияМагаданская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
