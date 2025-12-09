Рейтинг@Mail.ru
Профориентационный фестиваль стартовал в Тверской области - РИА Новости, 09.12.2025
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:06 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/tver-2060939871.html
Профориентационный фестиваль стартовал в Тверской области
Профориентационный фестиваль стартовал в Тверской области - РИА Новости, 09.12.2025
Профориентационный фестиваль стартовал в Тверской области
Региональный этап профориентационного фестиваля "Россия – Мои горизонты. Тверь" стартовал во вторник в историческом парке "Россия – Моя история", сообщает... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:06:00+03:00
2025-12-09T19:06:00+03:00
тверская область
россия
виталий королев
калининская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959934032_0:50:2732:1587_1920x0_80_0_0_62f27e92ad17ecb81ac4859385a03e01.jpg
россия
россия, виталий королев, калининская аэс
Тверская область, Россия, Виталий Королев, Калининская АЭС
Профориентационный фестиваль стартовал в Тверской области

Во вторник начался региональный этап фестиваля "Россия – Мои горизонты. Тверь"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Тверь и Волгу. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Региональный этап профориентационного фестиваля "Россия – Мои горизонты. Тверь" стартовал во вторник в историческом парке "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Событие собрало школьников и студентов колледжей, представителей образовательных организаций и предприятий Тверской области. Приветствие участникам и гостям фестиваля направил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Комплексную систему поддержки тренеров выстроят в Тверской области
Вчера, 16:15
"Традиционно объединяя на одной площадке будущих работников и ведущих работодателей региона, фестиваль выполняет важнейшую миссию: позволяет молодым людям определиться с будущей профессией и выстроить личную уникальную карьерную траекторию. Уверен, что мероприятие запомнится всем участникам продуктивным общением и полезными знакомствами, поможет сегодняшним школьникам и студентам найти свое призвание и полностью реализовать себя в созидательном труде на благо тверской земли и всей нашей страны", – отметил в приветствии Королев, его слова приводит пресс-служба.
Профориентационный фестиваль направлен на поддержку профессионального самоопределения обучающихся, повышение интереса к перспективным профессиям и развитие компетенций, востребованных на современном рынке труда. Мероприятие организовано в рамках федеральной инициативы "Билет в будущее", входящей в президентский национальный проект "Молодежь и дети".
В течение фестиваля школьники и студенты узнают информацию о карьерных возможностях в сферах ИТ и телекоммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, туризма, предпринимательства, финансов, социального обслуживания населения, искусства, юриспруденции. Каждый тематический блок сопровождается лекциями, на мастер-классах и профессиональных пробах, в интерактивных зонах молодые люди могут погрузиться в ту или иную профессию, проверив свои способности и навыки.
Программа фестиваля разделена на тематические среды-дни, отражающие ключевые направления современной экономики и общественной жизни, благодаря чему каждый участник может подробнее изучать то, чем он интересуется. Сегодня главные темы – здравоохранение, экология, строительство, архитектура, транспорт, энергетика, правоохранительная деятельность.
Например, сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи (СМП) представили гостям автомобиль СМП и манекен для сердечно-легочной реанимации, рассказали о профессии медика и целевом обучении. На площадке Калининской АЭС подготовлена лекция об атомной электростанции, а также можно примерить средства индивидуальной защиты атомщика.
В завершающий день будут подведены итоги фестиваля, пройдут флешмобы и творческие активности, приуроченные ко Дню Конституции РФ. Планируется, что в общей сложности участниками фестиваля станут не менее 10 тысяч человек, в том числе в формате онлайн.
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025
Вчера, 16:02
 
Тверская областьРоссияВиталий КоролевКалининская АЭС
 
 
