Профориентационный фестиваль стартовал в Тверской области

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Региональный этап профориентационного фестиваля "Россия – Мои горизонты. Тверь" стартовал во вторник в историческом парке "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Событие собрало школьников и студентов колледжей, представителей образовательных организаций и предприятий Тверской области. Приветствие участникам и гостям фестиваля направил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

"Традиционно объединяя на одной площадке будущих работников и ведущих работодателей региона, фестиваль выполняет важнейшую миссию: позволяет молодым людям определиться с будущей профессией и выстроить личную уникальную карьерную траекторию. Уверен, что мероприятие запомнится всем участникам продуктивным общением и полезными знакомствами, поможет сегодняшним школьникам и студентам найти свое призвание и полностью реализовать себя в созидательном труде на благо тверской земли и всей нашей страны", – отметил в приветствии Королев, его слова приводит пресс-служба.

Профориентационный фестиваль направлен на поддержку профессионального самоопределения обучающихся, повышение интереса к перспективным профессиям и развитие компетенций, востребованных на современном рынке труда. Мероприятие организовано в рамках федеральной инициативы "Билет в будущее", входящей в президентский национальный проект "Молодежь и дети".

В течение фестиваля школьники и студенты узнают информацию о карьерных возможностях в сферах ИТ и телекоммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, туризма, предпринимательства, финансов, социального обслуживания населения, искусства, юриспруденции. Каждый тематический блок сопровождается лекциями, на мастер-классах и профессиональных пробах, в интерактивных зонах молодые люди могут погрузиться в ту или иную профессию, проверив свои способности и навыки.

Программа фестиваля разделена на тематические среды-дни, отражающие ключевые направления современной экономики и общественной жизни, благодаря чему каждый участник может подробнее изучать то, чем он интересуется. Сегодня главные темы – здравоохранение, экология, строительство, архитектура, транспорт, энергетика, правоохранительная деятельность.

Например, сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи (СМП) представили гостям автомобиль СМП и манекен для сердечно-легочной реанимации, рассказали о профессии медика и целевом обучении. На площадке Калининской АЭС подготовлена лекция об атомной электростанции, а также можно примерить средства индивидуальной защиты атомщика.