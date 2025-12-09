Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский на форуме рассказал о вызовах времени для Архангельской области
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:41 09.12.2025
Цыбульский на форуме рассказал о вызовах времени для Архангельской области
Цыбульский на форуме рассказал о вызовах времени для Архангельской области
Архангельская область, как и все регионы Арктической зоны РФ, сталкивается с вызовами, преодолеть которые помогает концепция развития опорных населенных... РИА Новости, 09.12.2025
АРХАНГЕЛЬСК, 9 дек – РИА Новости. Архангельская область, как и все регионы Арктической зоны РФ, сталкивается с вызовами, преодолеть которые помогает концепция развития опорных населенных пунктов, на следующем этапе важно зафиксировать экономическую модель развития каждого такого пункта, сообщил губернатор Александр Цыбульский на пленарном заседании XV Международного форума имени Артура Чилингарова "Арктика: настоящее и будущее".
Цыбульский отметил, что Арктическая зона – это огромные пространства с низкой плотностью населения, очень неоднородным состоянием экономики, социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Активные процессы урбанизации приводят к постепенному "вымыванию" населения из сельских и малых населенных пунктов и его концентрации в крупных агломерациях. В результате усиливается неравномерность развития территории.
"Механизмом реагирования на эти вызовы стала концепция развития опорных населенных пунктов, в реализацию которой мы все сегодня вовлечены... И формально подходы к определению опорного пункта одинаковы для всей страны, но Арктика не может жить по инерции "средней температуры по больнице". Когда на Арктику примеряют усредненные подходы, это всё равно что примерять на нее костюм, сшитый по чужой мерке", - сказал Цыбульский.
Глава региона отметил, что концепция опорных населенных пунктов сегодня уже сталкивается с рядом противоречий. Главное из них – отсутствие четкой экономической логики в формировании перечней опорных пунктов и программ их развития. По мнению Цыбульского, важно зафиксировать экономическую модель развития каждого опорного населённого пункта, в которой должно быть учтено, какие инвестиции требуются и в какой срок они окупятся, какие дополнительные налоговые поступления создаст развитие инфраструктуры, а также какой будет мультипликативный эффект для соседних территорий.
"Если этот механизм заработает, можно будет перейти от модели "сжатия территорий" к модели "распределенного роста", когда от развития крупных центров выигрывают и малые населенные пункты", – отметил Цыбульский, добавив, что при таком подходе можно соблюсти баланс между объективным вектором урбанизации и задачей сохранения устойчивого присутствия на всей территории Арктики.
Как руководитель комиссии Госсовета РФ "Международная кооперация и экспорт" Цыбульский также затронул тему развития Трансарктического транспортного коридора, который крайне важен для международной кооперации и экспорта. По его словам, сегодня сложился уникальный момент, когда интерес со стороны международных партнеров и уже отработанная логистика позволяют превратить Трансарктический транспортный коридор в полноправную международную транспортную артерию, способную конкурировать с Суэцким каналом.
Продолжая тему экспорта и логистики, глава региона отдельно остановился на создании бондовых зон вблизи арктических портов. Такие склады, работающие по принципу отсрочки таможенных платежей, могут стать катализатором развития логистики и трансграничной торговли, позволят компаниям оптимизировать финансовые потоки и более гибко управлять товарными запасами.
"Архангельская область благодаря своему географическому положению является идеальной площадкой для реализации такого пилотного проекта. Мы планируем продолжать работу по этому направлению во взаимодействии с Минпромторгом России и Федеральной таможенной службой", – сказал Цыбульский.
