Комплексную систему поддержки тренеров выстроят в Тверской области

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Комплексную систему поддержки тренеров и их воспитанников выстроят в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2025 году в Верхневолжье в рамках реализации федеральной программы "Земский тренер" компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей предусмотрена для трех тренеров-преподавателей, которые трудоустроились в спортивные школы Бежецкого, Калининского и Удомельского округов. Вопрос рассмотрен во вторник на заседании президиума правительства Тверской области под руководством временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева.

Обеспечение квалифицированными кадрами спортивных организаций в сельской местности и в небольших городах является важным фактором не только комплексного развития таких территорий, но и приоритетным направлением в создании условий для занятий спортом детей и молодежи. Как отметил Королев, в регионе должна быть выстроена комплексная система поддержки и поощрения тренеров и их воспитанников, которые демонстрируют высокие спортивные результаты.

Программа "Земский тренер" была запущена в 2025 году и стартовала в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, а с 2026-го будет действовать во всех регионах России. Программа, направленная на поддержку работников физической культуры и спорта, привлечение их в спортшколы, соответствует целям президентского национального проекта "Кадры".

Выплату в размере 1 миллиона рублей могут получить сотрудники отрасли, прибывшие или переехавшие на работу в населенные пункты региона с численностью населения до 50 тысяч человек.

Так, одним из получателей единовременной компенсационной выплаты в Верхневолжье стала тренер-преподаватель по фигурному катанию Елена Калайда, которая уже начала тренировать юных спортсменов в Бежецке. В Удомле устраивается на работу тренер-преподаватель по лыжным гонкам Валерия Карпова, в Калининском округе — тренер-преподаватель по волейболу Андрей Ефимов.

В 2026 году реализация программы "Земский тренер" в тверском регионе будет продолжена. Ее участниками могут стать работники с высшим или средним профессиональным образованием — граждане Российской Федерации, проживающие на территории страны не менее 15 лет. Они должны трудоустроиться в учреждения спорта на полный рабочий день и исполнять свои трудовые обязанности после заключения договора в течении 5 лет.

Программа введена по аналогии с уже действующими — "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель", "Земский работник культуры", которые позволяют решать кадровые вопросы и привлекать в отрасли новых специалистов.