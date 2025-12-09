Рейтинг@Mail.ru
Комплексную систему поддержки тренеров выстроят в Тверской области - РИА Новости, 09.12.2025
Тверская область
 
16:15 09.12.2025
Комплексную систему поддержки тренеров выстроят в Тверской области
Комплексную систему поддержки тренеров выстроят в Тверской области
Комплексную систему поддержки тренеров и их воспитанников выстроят в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.12.2025
Тверская область, Россия, Удомля, Андрей Ефимов, Валерий Карпов, Виталий Королев
Комплексную систему поддержки тренеров выстроят в Тверской области

Комплексную схему поддержки тренеров и их воспитанников выстроят в Верхневолжье

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Комплексную систему поддержки тренеров и их воспитанников выстроят в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2025 году в Верхневолжье в рамках реализации федеральной программы "Земский тренер" компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей предусмотрена для трех тренеров-преподавателей, которые трудоустроились в спортивные школы Бежецкого, Калининского и Удомельского округов. Вопрос рассмотрен во вторник на заседании президиума правительства Тверской области под руководством временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева.
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025
Вчера, 16:02
Обеспечение квалифицированными кадрами спортивных организаций в сельской местности и в небольших городах является важным фактором не только комплексного развития таких территорий, но и приоритетным направлением в создании условий для занятий спортом детей и молодежи. Как отметил Королев, в регионе должна быть выстроена комплексная система поддержки и поощрения тренеров и их воспитанников, которые демонстрируют высокие спортивные результаты.
Программа "Земский тренер" была запущена в 2025 году и стартовала в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, а с 2026-го будет действовать во всех регионах России. Программа, направленная на поддержку работников физической культуры и спорта, привлечение их в спортшколы, соответствует целям президентского национального проекта "Кадры".
Выплату в размере 1 миллиона рублей могут получить сотрудники отрасли, прибывшие или переехавшие на работу в населенные пункты региона с численностью населения до 50 тысяч человек.
Так, одним из получателей единовременной компенсационной выплаты в Верхневолжье стала тренер-преподаватель по фигурному катанию Елена Калайда, которая уже начала тренировать юных спортсменов в Бежецке. В Удомле устраивается на работу тренер-преподаватель по лыжным гонкам Валерия Карпова, в Калининском округе — тренер-преподаватель по волейболу Андрей Ефимов.
В 2026 году реализация программы "Земский тренер" в тверском регионе будет продолжена. Ее участниками могут стать работники с высшим или средним профессиональным образованием — граждане Российской Федерации, проживающие на территории страны не менее 15 лет. Они должны трудоустроиться в учреждения спорта на полный рабочий день и исполнять свои трудовые обязанности после заключения договора в течении 5 лет.
Программа введена по аналогии с уже действующими — "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель", "Земский работник культуры", которые позволяют решать кадровые вопросы и привлекать в отрасли новых специалистов.
В 2026 году в Тверской области предусмотрено выделение субсидий для приобретения спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спортивных школ, в которые трудоустроены участники программы "Земский тренер".
Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области
Вчера, 15:21
 
Тверская областьРоссияУдомляАндрей ЕфимовВалерий КарповВиталий Королев
 
 
