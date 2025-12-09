https://ria.ru/20251209/tramp-2060962375.html
На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
Президент США Дональд Трамп влепил Владимиру Зеленскому сильную оплеуху, уличив его в нежелании принять выдвигаемые условия по урегулированию, заявил лидер... РИА Новости, 09.12.2025
Филиппо: Трамп нанес удар по Зеленскому, уличив в нежелании принять условия США