На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 09.12.2025
На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому - РИА Новости, 09.12.2025
На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
Президент США Дональд Трамп влепил Владимиру Зеленскому сильную оплеуху, уличив его в нежелании принять выдвигаемые условия по урегулированию, заявил лидер... РИА Новости, 09.12.2025
На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому

Филиппо: Трамп нанес удар по Зеленскому, уличив в нежелании принять условия США

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп влепил Владимиру Зеленскому сильную оплеуху, уличив его в нежелании принять выдвигаемые условия по урегулированию, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар! Что касается европейских стран, то им тоже устроили разнос", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп сделал громкое заявление о Крыме
Вчера, 18:11
Во вторник американский лидер в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Ужасный финал". В США пообещали Зеленскому судьбу Чаушеску
Вчера, 19:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампФлориан ФилиппоМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
