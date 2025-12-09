Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом – одной из крупнейших фигур американского шоу-бизнеса 19-го столетия и основателем бродячего цирка.
Трамп назвал Зеленского торгашом
Глава государства добавил, что Барнум был "великим человеком", который мог "продать что угодно и когда угодно". "Он говорил, неважно работает это или нет. Но ведь (Зеленский) же и есть Ф.Т. Барнум", - указал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп заявлял, что считает Зеленского "торгашом".
Финеас Тейлор Барнум - американский предприниматель, шоумен и один из основателей индустрии массовых развлечений XIX века. Он прославился как создатель музея диковин в Нью-Йорке, организатор сенсационных выставок и гастролей, а также как сооснователь знаменитого цирка Barnum & Bailey, впоследствии вошедшего в Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой "публике нужно зрелище".