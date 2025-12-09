Рейтинг@Mail.ru
Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 09.12.2025 (обновлено: 19:48 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/tramp-2060946844.html
Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка
Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка
Президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом – одной из крупнейших фигур американского... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:40:00+03:00
2025-12-09T19:48:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нью-йорк (город)
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060835148.html
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060688167.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нью-йорк (город), politico
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), Politico
Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка

Трамп: Зеленский похож на шоумена Барнума, который мог продать все что угодно

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом – одной из крупнейших фигур американского шоу-бизнеса 19-го столетия и основателем бродячего цирка.
"Я называю его Ф.Т. Барнумом. Вам ведь известно, кем был Ф.Т. Барнум, не так ли?" - сказал Трамп в интервью изданию Politico, опубликованном во вторник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп назвал Зеленского торгашом
Вчера, 14:51
Глава государства добавил, что Барнум был "великим человеком", который мог "продать что угодно и когда угодно". "Он говорил, неважно работает это или нет. Но ведь (Зеленский) же и есть Ф.Т. Барнум", - указал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп заявлял, что считает Зеленского "торгашом".
Финеас Тейлор Барнум - американский предприниматель, шоумен и один из основателей индустрии массовых развлечений XIX века. Он прославился как создатель музея диковин в Нью-Йорке, организатор сенсационных выставок и гастролей, а также как сооснователь знаменитого цирка Barnum & Bailey, впоследствии вошедшего в Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Барнум считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой "публике нужно зрелище".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНью-Йорк (город)Politico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала